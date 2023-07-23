"مياه أسيوط" تطلق تدريبًا صيفيًا لـ130 طالبًا بالمدرسة الفنية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برنامج التدريب الصيفي للطلاب الناجحين من الصف الأول والثاني بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه بواقع 130 طالبًا، وذلك بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البرنامج التدريبي جاء لإكساب طلاب المدرسة مهارات وخبرات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتثقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تكوّن فنيين متخصصين.

وصرّح رئيس الشركة بأن التدريبات الصيفية لطلاب المدرسة تأتي طبقًا للخطة التدريبية المعلنة من الشركة القابضة بمعامل المياه والصرف بالشركة، بجانب زيارات لمواقع عمل أخرى بالشركة ومواقع خارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن مدة التدريب 30 يومًا بعدد 180 ساعة في الشهر بواقع 6 ساعات يوميًا، حيث تم تقسيم الطلبة إلى 6 مجموعات على 3 تخصصات محطات مياه وصرف وشبكات ومعامل وذلك ليتعرف الطلاب على كيفية صيانة المحابس الخاصة بالطلمبات الغاطسة، وعمل تجربة الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD)، وتجربة الأكسجين الحيوية الممتص (BOD) وجارٍ استكمال التدريب الصيفي بمختلف الموضوعات الفنية.

كما أكد «الشرقاوي» أن البرنامج التدريبي الصيفي يستهدف تدريب الطلاب على إصلاح ولف المواتير وإصلاح محركات الديزل، والتعرف على مراحل المعالجة الابتدائية للصرف الصحي، والتدريب على المهمات والمعدات المستخدمة في صيانة الشبكات ودوائر التحكم باللوحات الكهربائية ومكونات لوحات التوزيع والمعدات الكهربائية بأنواعها وإجراءات السلامة والصحة المهنية، كما يشمل التدريب رفع العينات وفحصها من معامل المياه والصرف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه التدريبات تأتي لثقل خبرات الطلاب العملية بجانب الخبرات النظرية للارتقاء بمستوى الأداء الخاص بهم.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب