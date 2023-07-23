الصحة: تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال "100 يوم صحة"

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه منذ بداية حملة "100 يوم صحة" تم تقديم أكثر من ١٠ ملايين خدمة صحية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة.

وقال عبدالغفار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الخدمات شملت فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية، وخدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الصحة النفسية وخدمات تطعيم الأطفال.