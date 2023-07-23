الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال "100 يوم صحة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه منذ بداية حملة "100 يوم صحة" تم تقديم أكثر من ١٠ ملايين خدمة صحية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة.
وقال عبدالغفار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الخدمات شملت فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية، وخدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الصحة النفسية وخدمات تطعيم الأطفال.

الأمراض المزمنة الأم والجنين أطفال حديثي الولادة الصحة النفسية الأمراض الوراثية الاعتلال الكلوى الاسرة المصرية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن الاعتلال المتحدث باسم وزارة الصحة

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