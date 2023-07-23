الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

تطلق جامعة بنها غدًا الإثنين مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على المشاركة بفاعلية في جميع المبادرات المجتمعية من خلال إطلاق القوافل المتنوعة والتنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لخدمة أهالي القرى، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم.

وأشار سوسة، إلى حرص الجامعة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية في القرى عن طريق إطلاق عدد من المبادرات لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.

من جهته، قال الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه سوف يتم إطلاق أولى فعاليات المبادرة بقرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كل النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

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