محمد زين الدين يحذر من التأثير السلبى لانقطاع الكهرباء على المصانع

حذر النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، من مخاطر تأثير الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على الصناعة، مشددًا على وزارة التجارة والصناعة التدخل والتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد آلية للحد من تداعيات هذه الأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المتكررة يؤثر على الإنتاج من ناحية، وعلى كفاءة المعدات من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد بتكبد هذه المصانع خسائر كبيرة، فضلًا عن التأثير على الإنتاجية.

وأشار زين الدين، إلى أن بعض المصانع لا توجد لديها مولدات لتوفير الكهرباء في وقت الانقطاع، متابعًا، كما أن التي توجد لديها مولدات كهرباء، ليس لديها جدول زمني واضح بمواعيد الانقطاع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل التيار وتغيير مساره إلى المولدات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة البحيرة والتي يوجد بها عدد كبير من المصانع سواء الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وغيرها، تأثرت كثيرًا في الفترة الأخيرة بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

- قرار تخفيف الأحمال على الشبكات الكهربائية يؤثر بشكل سلبي على جهود توطين الصناعة

وقال محمد زين الدين، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي، يأتي قرار تخفيف الأحمال على الشبكات الكهربائية ليؤثر بشكل سلبي على هذا التوجه، لا سيما أنه يؤدي لتراجع الإنتاج، وعدم وفاء المصانع بعقود التوريد مع الجهات المختلفة.

وأوضح النائب أن البيان الأخير لوزارة الكهرباء بشأن مواعيد انقطاع التيار غامض ولم يعط حلًا واضحًا للأزمة الراهنة، مشددًا على ضرورة أن يتم استثناء المناطق الصناعية من انقطاع التيار، أو فصله في غير مواقيت العمل، حرصًا على عدم توقف عجلة الإنتاج.

وشدد "زين الدين"، على ضرورة أن تعلن وزارة الكهرباء على طريق الشركات في كل منطقة، عن مواعيد قطع التيار ومدته، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ الاحتياطات اللازمة في فترة الانقطاع، لا سيما أن التيار الكهربائي مرتبط به جميع الخدمات من مياه شرب وصرف وإنترنت وغيرهما.