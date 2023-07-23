تقرير بريطانى: مصر اتخذت خطوات استباقية لحل أزمات الطاقة

أشاد تقرير بريطاني بجهود مصر من أجل تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها وتعزيز الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

الطلب على الطاقة

وقال موقع (إنرجي بورتال) "energyportal" البريطاني ومقره لندن والمعني بأخبار الطاقة حول العالم، إن مصر الدولة المشهورة بتاريخها الغني وتراثها الثقافي تواجه الآن تحديًا جديدًا، وهو الطلب سريع النمو على الطاقة، ومع استمرار زيادة عدد السكان، تزداد أيضًا حاجتها إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، يمثل هذا الطلب المتزايد تحديات وفرصًا لمصر، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وأوضح التقرير أن الطلب على الطاقة في مصر شهد ارتفاعًا مطردًا على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا إلى حد كبير بالنمو السكاني، والتوسع الحضري، والتوسع الصناعي، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة في مصر بحلول عام 2030، وهذه الزيادة في الطلب على الطاقة تشكل تحديات كبيرة للبنية التحتية والموارد في البلاد، مما يستلزم استراتيجيات مبتكرة لتلبية هذه الحاجة المتزايدة.

مصر تتخذ خطوات استباقية

وقال energyportal، إن الحكومة في مصر أدركت مدى إلحاح هذه القضية، واتخذت خطوات استباقية لمعالجتها، حيث أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة، وتمثلت إحدى الاستراتيجيات الرئيسية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لاسيما وأن غزارة الشمس المشرقة والرياح العالية في مصر تجعلها موقعًا مثاليًا لهذه الأنواع من المشاريع.

وقال التقرير البريطاني إنه في عام 2015، أطلقت الحكومة برنامج تعريفة التغذية، والذي يحفز استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، ونجح هذا البرنامج في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما أدى إلى تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وعلى سبيل المثال، تم تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم في إطار هذا البرنامج، ومن المتوقع أن ينتج ما يكفي من الكهرباء لتشغيل أكثر من مليون منزل.

بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، تستكشف مصر أيضًا حلولًا مبتكرة أخرى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. إحدى هذه الاستراتيجيات هي استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة ونفذت الحكومة العديد من برامج كفاءة الطاقة، بما في ذلك إدخال الأجهزة الموفرة للطاقة والترويج لممارسات توفير الطاقة بين المستهلكين.

وأوضح التقرير أن هناك استراتيجية مبتكرة أخرى هي استخدام الطاقة النووية، ففي عام 2015، وقعت مصر صفقة مع روسيا لبناء أول محطة للطاقة النووية. هذا المشروع بمجرد اكتماله، لن يساعد فقط في تلبية الطلب على الطاقة في البلاد ولكن أيضًا في تنويع مصادر الطاقة.

في حين أن هذه الاستراتيجيات واعدة، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ومع ذلك، على الرغم من هذه التحديات، فإن نهج مصر الاستباقي في تلبية الطلب على الطاقة جدير بالثناء، كما أن جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة ليست ضرورية فقط لتلبية الطلب على الطاقة، ولكن أيضًا لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل أثرها البيئي.

وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة في مصر يشكل تحديًا كبيرًا، ولكنه يمثل أيضًا فرصة للابتكار والنمو. من خلال الاستمرار في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، واستكشاف تقنيات جديدة، يمكن لمصر مواجهة هذا التحدي وضمان مستقبل مستدام ومزدهر لشعبها.