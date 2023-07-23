"بيتريق عليا وبيضايقني".. طفل يخنق زميله في حقل زراعي بكفر الشيخ

«بيضايقني وبيلم العيال حواليا علشان يضايقوني مفيش حل غير أني اقتله».. عبارات قاسية خرجت من فم مراهق لا يتجاوز عمره الخامسة عشر عامًا ليوضح طريقة قتله طفل آخر بطريقة بشعة وإلقاء جثته في الزراعات بكفر الشيخ.

12 ساعة بحث

البداية في عزبة الخضيري، عندما تغيب طفل عمره 10 سنوات، ساعات عن العودة للمنزل، وعندما تأخر بدأ والده يبحث عنه عند الأقارب وعلى المحلات التي يتردد عليها دون آثر ولم يكن في وسعه غير إبلاغ السلطات الأمنية للبحث عن الطفل وكشف ملابسات الغياب.

جثة مخنوقة

وبالفعل تم تشكيل فريق بحث على مدار 12 ساعة متواصلة ليتم اكتشاف جثة ملقاة في الزراعات، وتبين أن بها نفس مواصفات الطفل المتغيب الذي يرتدي «ترنج» ومخنوق وعلى وجه آثار كدمات وسحجات.

تم التحفظ على جثمان الضحية ونقله لمشرحة المستشفى العام، وتم استدعاء أسرته التي تعرفت عليه وعلى أغراضه من ملابس وحذاء، وبتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث تبين أن طفل في المنطقة وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط «أ . ع»، 15 عامًا، وأمام الأجهزة الأمنية اعترف بارتكاب الواقعة للتخلص من إزعاج الطفل الذي اعتاد مضايقته والتنمر عليه، فلم يجد طريقة غير قتله واستدراجه لمنطقة نائية وقتله.

خنق وقتل

واعترف المتهم أنه عندما وجد الطفل وحده وبعيد عن المنزل استدرجه بحجة اللعب سويًا وحينذاك ذهب لمنزله وأحضر قطعة قماش، وخلال اللعب سهى الطفل وأطبق على نفسه ولف القماش حول رقبته وشل حركته وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى الحقول الزراعية.

تفاصيل البلاغ

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطارًَا يفيد بتحرير أسرة الطفل أحمد شاهين حامد إبراهيم 10 سنوات يفيد بغيابه في ظروف غامضة.



جرى العثور على الطفل مقتول داخل إحدى الزراعات بعزبة الخضيري وتبين أن وراء ارتكاب هذه الواقعة هو طفل آخر يدعي «أ . ع»، 15 عامًا، تم ضبطه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.