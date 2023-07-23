الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مزاد علني لبيع 6 محلات وصيدلية بأخميم الجديدة.. 3 سبتمبر

المهندس مصطفي هارب
المهندس مصطفي هارب رئيس جهاز اخميم

أعلن المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، عن طرح 6 محلات تجارية وصيدلية بالسوق التجاري بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني. 

وأوضح المهندس مصطفي هارب، أن المساحات تتراوح ما بين 33 متر مربع إلى 67 متر مربع بمنطقة بالسوق التجاري شمال المدينة، كما يتم الحصول على كراسة والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل أو صيدلية. 

وأشار رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه ستعقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023  المقبل، كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية. 

وأضاف، أن يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، كما يسدد نسبة 5% كوديعة صيانة خلال شهر وقبل أستلام المحل أو الصيدلية او الوحدة الإدارية، والباقي يتم سدادة بنظم تقسيط ميسرة.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد معاينة على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

6 محلات 3 سبتمبر صيدلية أخميم الجديدة جلسة

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

تسليم 9024 شقة للموظفين بمشروع "زهرة العاصمة"

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية