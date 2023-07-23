مزاد علني لبيع 6 محلات وصيدلية بأخميم الجديدة.. 3 سبتمبر

أعلن المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، عن طرح 6 محلات تجارية وصيدلية بالسوق التجاري بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس مصطفي هارب، أن المساحات تتراوح ما بين 33 متر مربع إلى 67 متر مربع بمنطقة بالسوق التجاري شمال المدينة، كما يتم الحصول على كراسة والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل أو صيدلية.

وأشار رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إلى أنه ستعقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 المقبل، كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 ألف جنيه عن كل محل أو صيدلية.

وأضاف، أن يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، كما يسدد نسبة 5% كوديعة صيانة خلال شهر وقبل أستلام المحل أو الصيدلية او الوحدة الإدارية، والباقي يتم سدادة بنظم تقسيط ميسرة.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد معاينة على الطبيعية في مواعيد العمل الرسمية، حيث يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.