مدبولي يشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما

يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدًا الإثنين.

ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.