الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي يشارك في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدًا الإثنين. 

ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الدولي

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية