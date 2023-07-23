الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة نتاج لمرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف إليها ولا تنتقص منها، تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ووحدة الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزءًا كبيرًا منها يستهدف الداخل حصرًا.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، إن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن، الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه.

وأشار إلي أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل، وليس ترفًا ورفاهية إن واقعنا الديموغرافي والاقتصادي يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي.

ثورة 23 يوليو السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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