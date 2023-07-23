الرئيس السيسى: المصريون تحملوا الكثير وضربوا المثل فى الصبر والصمود أمام الأزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين يجب أن يفخروا بما تحقق عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال، مؤكدًا أن مسيرتنا الوطنية تمضي إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات نتطلع إلى المزيد.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن آمال الشعب المصري تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم، على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

وتابع الرئيس السيسي "نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة، ونطمئنكم أن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات أبناء الشعب".