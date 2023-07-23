الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة "تطور تاريخى" لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 71 عامًا، ومضت في طريقها تبني "مصر جديدة" في زمنها ويعلو شأنها شرقًا وغربًا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة: "كما قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وإعطائهم مكانًا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له. حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى".

وأضاف أنه بعد واحد وسبعين عامًا على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزامًا أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو مصر السيسي

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