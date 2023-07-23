معهد الفلك: الانفجارات الشمسية الحالية ليست لها علاقة بارتفاعات درجات الحرارة

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن الانفجارات الشمسية الحالية ليست لها علاقة بالموجة الحرارية الملتهبة التي تشهدها مصر وعدد من دول العالم.

وأوضح عبدالهادي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن المعهد من خلال محطات رصد الأقمار الصناعية يجري دراسات متخصصة لرصد نسبة الأشعة الشمسية على سطح الأرض من أجل تحسين استخداماتها وقياس معدلات التلوث من خلالها.

وأكد أنه خلال الأسبوع الماضي تم رصد العديد من الانفجارات الشمسية العنيفة، مشددًا على أنه لا خطر على صحة البشر من تلك الانفجارات الشمسية، فهي تؤثر على الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والـ"جي بي إس"، وموجات "الراديو".

وقال إن الدورة الشمسية الحالية رقم 25، بدأت منذ عام 2019 وتنتهي في 2030، وهي مقسمة إلى خمس سنوات في منحنى الصعود، ثم الذروة في عام 2025، يعقبها منحنى هبوط لمدة خمس سنوات أخرى.

وأضاف "بدأت الدورة الشمسية الحالية في 2019 ضعيفة مقارنة بالدورات السابقة، حتى فوجئ العلماء والباحثون في أكتوبر 2021 بزيادة معدل الانفجارات الشمسية يوميًا، وبدء تسجيل أكثر من انفجار في اليوم حتى وقتنا الحالي".

وللشمس دورة نشاط شبه منتظمة تبلغ ذروتها كل 11 عامًا، فتطلق كمية من الطاقة المغناطيسية المخزنة في غلافها الجوي، والتي تشمل أشعة إكس والأشعة ما فوق البنفسجية ذات الطاقة العالية، وأشعة جاما، والأشعة ما تحت الحمراء، والأشعة المرئية وغيرها، وإطلاق هذه الطاقة هو ما يعرف بالانفجار الشمسي، وهو يعادل انفجار عشرات الملايين من القنابل الهيدروجينية، وتبلغ مساحته على قرص الشمس أكثر من مليون كيلومتر مربع.