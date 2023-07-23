تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ فى تلقى عروض بيع مبابى الأسبوع المقبل

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر فتح المزاد على بيع نجم الفريق كيليان مبابي.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن النادي قرر الاستماع لعروض ضم مبابي هذا الصيف بداية من الأسبوع المقبل، حيث يوجد اهتمام كبير من تشيلسي الإنجليزي وأندية الدوري السعودي، ويأتي ذلك على خلفية قرار استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التحضيرية في اليابان للموسم الجديد.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023-2024.

فيما تحاول إدارة باريس سان جيرمان إقناعه بالبقاء، أو ستضطر إلى بيعه والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.