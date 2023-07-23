الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ فى تلقى عروض بيع مبابى الأسبوع المقبل

مبابي
مبابي

أوضحت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر فتح المزاد على بيع نجم الفريق كيليان مبابي.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن النادي قرر الاستماع لعروض ضم مبابي هذا الصيف بداية من الأسبوع المقبل، حيث يوجد اهتمام كبير من تشيلسي الإنجليزي وأندية الدوري السعودي، ويأتي ذلك على خلفية قرار استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التحضيرية في اليابان للموسم الجديد.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023-2024.

فيما تحاول إدارة باريس سان جيرمان إقناعه بالبقاء، أو ستضطر إلى بيعه والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.

مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي

الأكثر قراءة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية