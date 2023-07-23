الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام عام 1444هـ

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تجاوز عدد المستفيدات من المبادرات التي قدمتها وكالات الشئون النسائية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مليونًا و166 ألفًا و894 مستفيدة، خلال العام الماضي 1444هـ.
وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد- أنه تم إطلاق هذا العام حزمة من المبادرات الإثرائية، والمعرفية، والثقافية، والتوعوية، والرقمية، والخدمية، التي تأتي استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في المواسم الفضيلة، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام الحرام والمسجد النبوي بيت الله الحرام

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