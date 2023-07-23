تقرير هندي: الاقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية ويتجه نحو الركود

قالت مجلة “inventiva” الاقتصادية الهندية، أن الاقتصاد الأمريكي الآن بات على حافة الهاوية بل ويتجه نحو الركود، حيث يفيد العديد من الخبراء بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه بقوة نحو الركود.

الاقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية

ووفقا للتقرير، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا كبيرا في القطاع الصناعي بما في ذلك نقل التصنيع والشحن، ويعاني قطاع الصناعة في الولايات المتحدة من تباطؤ كبير وطويل الأمد منذ نوفمبر 2022 وبالفعل أكدت مؤشرات مثل شحن الحاويات واستهلاك الديزل ومبيعات الكهرباء الصناعية هذا الانخفاض.

إنفاق المستهلك ومكاسب الدخل

ووفقا للمجلة الهندية فإنه وسط التباطؤ في الاستثمار التجاري، كان الإنفاق الاستهلاكي مفيدًا في دعم الاقتصاد وتمكنت الأسر من الحفاظ على الإنفاق بسبب زيادة التوظيف، وتعديلات تكلفة المعيشة للأجور والرواتب، والتخفيضات الضريبية.

وقالت المجلة: بينما تستمر العمالة في كل من التصنيع وقطاع الخدمات في النمو، فإن معدل النمو يتباطأ كما ان أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، ومن المتوقع تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات في أعقاب الأزمة المصرفية الإخيرة و يمكن أن يؤثر هذا بشكل أكبر على أنماط الإنفاق والنمو الاقتصادي.

تقرير: ركود "الطبقة الغنية" يضرب الاقتصاد الأمريكي

وسبق وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في تقرير، إن الولايات المتحدة تقترب من سيناريو اقتصادي يحلم به الغالبية العظمى، لكن ربما لا يشعر بعض أغنى أثرياء البلاد بسعادة غامرة.

ولفت التقرير إلى أن ​​معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا عند 3.6٪ في مواجهة الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

وأشار إلى أن المتنبئين بدأوا يشعرون بالتفاؤل بشأن النمو، ويقدرون أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1٪ في الربع الأخير، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

لكن هذا لا يعني أن بعض الناس لا يشعرون بالألم، فهناك نوع مختلف من الركود الاقتصادي يلوح في الأفق ما يسمى "بالطبقة الغنية".