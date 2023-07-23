"بيطرى المنوفية" يضبط 8 أطنان لحوم فاسدة خلال حملات تفتيشية

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، عن نجاح الحملات التفتيشية علي المجازر و المحال التجارية و المطاعم، في ضبط كميات من اللحوم الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية نجحت في ضبط ما يقرب من 8 أطنان من اللحوم الفاسدة في فترة ما بعد عيد الأضحى، وتم التحفظ عليها و إخطار جهات التحقيق بها، مؤكدا أن الحملات تكون صباحية و مسائية.

وأوضح "حماد" أن اللحوم المضبوطة في الحملات التفتيشية، يتم وضعها تحت تصرف جهات التحقيقات، و يتم إعدامها بعد ذلك، مشددا علي أن الحملات مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مديرية التموين، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، وباقي الجهات الأخرى، مؤكدا أن الحملات تكون صباحية و مسائية بجميع القرى و المراكز في المراكز و المدن بالمحافظة.