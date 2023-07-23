الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى المنوفية" يضبط 8 أطنان لحوم فاسدة خلال حملات تفتيشية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، عن نجاح الحملات التفتيشية علي المجازر و المحال التجارية و المطاعم، في ضبط كميات من اللحوم الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية نجحت في ضبط ما يقرب من 8 أطنان من اللحوم الفاسدة في فترة ما بعد عيد الأضحى، وتم التحفظ عليها و إخطار جهات التحقيق بها، مؤكدا أن الحملات تكون صباحية و مسائية.

 وأوضح "حماد" أن اللحوم المضبوطة في الحملات التفتيشية، يتم وضعها تحت تصرف جهات التحقيقات، و يتم إعدامها بعد ذلك، مشددا علي أن الحملات مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مديرية التموين، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، وباقي الجهات الأخرى، مؤكدا أن الحملات تكون صباحية و مسائية بجميع القرى و المراكز في المراكز و المدن بالمحافظة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات أطنان لحوم فاسدة استمرار الحملات استهلاك الأدمي استهلاك إجراءات القانونية

الأكثر قراءة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية