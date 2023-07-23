تصريحات وزير المالية بشأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان اهتمام الصحف الصادرة اليوم.

فتحت عنوان "توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين"، نقلت صحيفة الجمهورية عن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قوله، "إننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣,٥٪ عن العام المالي الماضي، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل".

وما زلنا في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "حققنا تقدمًا ملحوظًا في التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية"، قالت صحيفة الجمهورية، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) ٢٠٢٣ والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على جميع المستويات".

وبحسب الصحيفة، فقد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدول متوسطة النمو، ومنها مصر استطاعت رغم التحديات العالمية في الفترات الأخيرة أن تحرز تقدمًا ملحوظًا، مؤكدة أنه يجب أن تضع القمة القادمة للتنمية المستدامة خطوات للدول المتقدمة من أجل مساندة الدول المتوسطة النمو والنامية.

وفي صحيفة الأهرام وتحت عنوان "تهاني للرئيس السيسى من كبار رجال الدولة بذكرى ثورة يوليو"، ذكرت الصحيفة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأت الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ٧١ لثورة ٢٣ يوليو، التي تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وأشارت إلى أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذات المناسبة.. كما تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "رانيا المشاط تبحث مع نائبة رئيس «التمويل الدولية» الدعم الفنى لبرنامج الطروحات الحكومية"، قالت صحيفة الأهرام، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسى بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فى إطار زيارتها لمصر جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وكذا دفع التعاون المشترك فى قطاع الرعاية الصحية، ومناقشة التقدم المحقق فى إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة، أن الجانبين ناقشا الجهود التى تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها فى مصر لرعاية ودعم اللاجئين، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التى تنفذها وكالات الأمم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التى تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية المهمة.

وفيما يتعلق بملف التعليم قالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان"التعليم تمنح 828 طالبًا الحافز الرياضي في الثانوية"، أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها إلى نتيجة الطلاب.

ونقلت الصحيفة، عن الوزارة قولها، في بيان أمس، إن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام ٨٢٨ طالبًا.

وأوضحت أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على درجات الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يبلغ (٤٢٤)، بواقع (٢٤٣) للبنين و(١٨١) للبنات، وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي (٤٠٤)، بواقع (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت إلى أن درجات الحافز الرياضي تُضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

وخارجيًا، وتحت عنوان "تصاعد الغضب بسبب إهانة جديدة لــ"المصحف الشريف" في الدنمارك"، قالت صحيفة المصري اليوم، أبدت دول عربية وإسلامية غضبها واستنكرت حرق مجموعات دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من المصحف الشريف، والإساءة إلى علم العراق أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماريكة كوبنهاجن، بعد رفع أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها" الوطنيون الدنماركيون" لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أدان أمس بعبارات شديدة الواقعة، وقال إن الخارجية العراقية تدين بعبارات شديدة واقعة الإساءة التي تعرض لها المصحف الشريف، وتؤكد التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة التي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر، إذ إن هذه المظاهر تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة، ودعا المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسئول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش حول العالم.