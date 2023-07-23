حدث في مثل اليوم.. احضار جسد الشهيد العظيم جاؤرجيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى احضار جسد الشهيد العظيم جاؤرجيوس.

وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار إن في مثل هذا اليوم كان وصول أعضاء الشهيد العظيم جاؤرجيوس إلى كنيسته بمصر القديمة وذلك أن راهبا اسمه القمص مرقس كان رئيسا علي دير القلمون، وكان يتردد على البلاد لافتقاد المسيحيين كل سنة فاتفق له أن بات ليلة حسب عادته عند رجل عربي، فرأي القديس جاؤرجيوس في رؤيا يقول له: "خذ جسدي من المرأة التي تأتيك به غدا وضعه في كنيستي التي بمصر القديمة".

ولما كان الغد أتته امرأة وأعلمته أن لديها صندوقا كان أحضره ولدها قبل موته من كنيسة القديس جاؤرجيوس بفلسطين فتحققت رؤياه ومضي معها وشاهد الصندوق . ثم ذهب إلى البابا البطريرك الأنبا غبريال الثامن الثمانين وأخبره بأمره فقام لوقته ومعه الكهنة وبعض الشعب إلى حيث الصندوق وبعد أن تباركوا من الأعضاء المقدسة وأعطوا المرأة بعض المال حملوا الصندوق باحتفال عظيم وأتوا به إلى كنيسة القديس بمصر القديمة وظهرت منه آيات كثيرة .

فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الراهنة، حيث زار نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، عقب القداس الإلهي دار القديسة حنة للمسنات بالفكرية والتابع لمطرانية أبوقرقاص، وتفقد الدار واطمئن على توفير سبل الراحة وكافة احتياجات لساكنات الدار، واستقبل نيافته لدى وصوله الأب القس بطرس عزيز المسؤول عن الدار.