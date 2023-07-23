حريق منزل بحلوان.. والتحريات: ماس كهربائى بلوحة المفاتيح وراء الحادث

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمدينة حلوان.

كانت البداية عندما تلقي رجال الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة مدينة الموظفين بحلوان.

علي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق وإنهاء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

بإجراء التحريات أفاد أحد سكان العقار، أن حريق بلوحة الكهرباء نتيجة ماس كهربائي وراء حريق العقار.

تم تحرير محضر بالواقعه وإخطار النيابة العامة.