«إخوات جوزى ضربونا بالحجارة».. القصة الكاملة للتعدى على سيدة وشقيقها فى السلام

«منشور على فيسبوك» كان كفيل في الانتشار كالنار في الهشيم لتستجيب الأجهزة الأمنية لاستغاثة سيدة ورد كرامتها وحقها من أهل زوجها الذين تعدوا عليها بالحجارة داخل مسكن الزوجية هي وشقيقها بمنطقة السلام.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بوجود خلافات بسب سيدة وزوجها من الناحية العائلية كأي زوجين ولكن الأمر لم يتوقف على المشاحنات والمشاجرات اليومية عندما قررت الزوجة ترك عش الزوجية وتذهب إلى منزل عائلتها بالشرقية للإقامة فيه حتى انتهاء الخلافات.

خلافات في المحاكم

وكغيرها من السيدات التي أقامت ضده الدعاوي القضائية في محاكم الأسرة لضمان حقها، وبدأ الموضوع شائك بينهما ولا عودة فيه وانتهت مساعي الصلح، وعندما قررت السيدة التوجه إلى مسكنها بمنطقة السلام، وجدت عائلة زوجها بانتظارها.

مشادات وإتلاف سيارة

وتبين أن الزوج بمجرد علمه بتواجدها طلب من أشقائه منعها من أخذ أي أغراض من الشقة وتنفيذًا لكلام مالك الشقة بالفعل اعترض أشقاء الزوج طريقها ومنعوها من أخذ أغراضها، ونشبت بينهم مشادات كلامية ومشاجرات انتهى الفصل بينها بتدخل الجيران، ولكن أهل الزوج لم يكتفوا بذلك بل تعدوا عليها بالضرب وألقوا عليها حجارة خلال مغادرتها مما تسبب في إتلاف سيارة شقيقها.

انتقام على فيسبوك

فقررت السيدة عقب مغادرتها نشر تفاصيل ما حدث لها من اعتداء وتوثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل تطالب فيه الجهات الأمنية بالتحقيق في الأمر ورد كرامة واستعادة حقها في الواقعة، وبالفعل استجابت الأجهزة الأمنية وتم القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية.

بلاغ قسم الشرطة

كانت رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها.



تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهم اعترافوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.