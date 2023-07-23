مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث على طريق الصالحية القنطرة بالإسماعيلية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصالحية القنطرة، ونقل المتوفين لمشرحة المستشفى فيما نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية حول انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصالحية القنطرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وأسفر الحادث عن وفاة: هانى فتحي عبدالله، 42 سنة، السيد سعيد جمعه، 35 سنة، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين هم "صالح إبراهيم محمد، 55 سنة، حبيبه هانى فتحى، 5 سنوات، ريتاج ناصر فتحي عبدالله، 5 سنوات.