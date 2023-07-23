عبدالحليم قنديل: ضرب جسر القرم له طابع دعائى لرفع الروح المعنوية لطرف معين

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي تقدم ذي مغزى على الجبهات في القتال، مؤكدًا أن الضربات في جسر القرم هي أشبه بعمليات ذات طابع دعائي لرفع روح معنوية لطرف معين ولا يتوقع أن يكون لها أثر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يتخيل أحد من المراقبين أن بوسع أوكرانيا استرداد أراضي الأقاليم الأربع أو شبه جزيرة القرم، ولكن هذه ضربات للايحاء بوجود حركة، مشيرًا إلى ردود الفعل الروسية يبدو أنها تستفيد من فرص ضرب جسر "كيرتش"، لما له من أهمية كبيرة ويعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مفاخرة لكن الضربة التي تمت في أكتوبر 2021 كانت أكثر أثرًا.

الضربات تتيح لروسيا التوسع في مشروعها بأوكرانيا

وتابع، أن ماجرى من غارات من طائرات مسيرة على مخزن للأسلحة الروسية بشبه جزيرة القرم كلها أقرب لضربات متناثرة لكنها لا تنتج زحفًا، مؤكدًا أن هذه الضربات تتيح لروسيا التوسع في مشروعها بأوكرانيا.