السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأحرار الاشتراكيين": ثورة 23 يوليو ستظل خالدة فى تاريخ الوطن

طارق درويش رئيس حزب
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

هنأ الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والقوات المسلحة المصرية، بذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال درويش، فى نص التهنئة: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات حزب الأحرار الاشتراكيين يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو".

وأضاف درويش، أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في تاريخ الوطن وكل النفوس المحبة للسلام، وجيش مصر هو جيش الشعب المعبر عن آماله وأحلامه والقادر على تحقيقها بالحفاظ على مكتسباته وحقوق بلاده وأمنه القومي.

ودعا رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الله عز وجل، أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي قائد قاطرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

حزب الاحرار الاشتراكيين تحالف الأحزاب المصرية القوات المسلحة المصرية ثورة 23 يوليو الرئيس السيسي

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