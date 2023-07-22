مجموعة العشرين تخفق فى تخفيض استخدام الوقود الأحفورى

أخفق وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم في الهند، اليوم السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.

ولم يوضح البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، الفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، كما يعتبر أيضًا مصدرًا أساسيًا للطاقة في عدد من الاقتصادات على غرار الهند والصين، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

من جانبها، أعلنت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، عن أن بعض الأعضاء أكدوا أهمية السعي إلى خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة، لكنها لفتت إلى أن أعضاء آخرين كانت لهم وجهات نظر مختلفة، وبإمكان تقنيات التخفيف والإزالة أن تعالج مثل هذه المخاوف.