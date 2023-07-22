"القاهرة الإخبارية": مدينة العلمين تستهدف 750 ألف فرصة عمل

قالت إيمان الحويزي، موفدة "القاهرة الإخبارية" من العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين تحول لحديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول حفلاته الغنائية للفنان تامر حسني، والذي كان مبهرًا بداية من دخوله للحفل والجماهير الغفيرة، بالإضافة إلى شاشات العرض الكبرى لاستعراض ما تم في الحفل من ألعاب نارية.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المقرر تقديم العديد من الحفلات تباعًا بأيام المهرجان ووصول عدد من النجوم العرب للمشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان سيكون على موعد مع البطولة العربية للجودو وجيت سكي، وتابعنا البطولات المتعلقة بكرة القدم الشاطئية بالجيل الذهبي وحظيت بحضور جماهيري كثيف.

مدينة العلمين تحولت من مدينة للألغام لمدينة للأحلام

وتابعت الحويزي أن مدينة العلمين الجديدة لها أبعاد هامة رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتحولها من مدينة للألغام لمدينة للأحلام، فالمدينة كانت تحتوي على أكثر من 20 مليون لغم وتحولت إلى مدينة للجيل الرابع وهي مدينة ساحلية وسياحية تصلح للعام كله وتمثل انتعاشًا للسياحة التي كانت مُنصبة على الساحل الشمالي.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين تستهدف 750 ألف فرصة عمل و6 آلاف مواطن يسكنون بها.