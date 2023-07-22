فى ذكرى ميلاد أحمد عز.. أعمال مميزة لـ"دانجوان السينما الحديثة"

يوافق الغد ذكرى ميلاد الفنان أحمد عز، والذي يعتبر من علامات السينما في العصر الحالي، حيث ولد في 23 يوليو 1971، ظهر لأول مرة مع المغنية أصالة في كليب "لما جت عينك في عيني"، وظهر أيضًا بمشهد صغير في فيلم "كلام الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي.

يعتبر الفنان أحمد عز من النجوم المثيرين للجدل، فمن وقت لآخر دائمًا يتصدر عناوين البحث الاجتماعي، حيث تعد منصات التواصل الاجتماعي إحدى أهم وسائل الاتصال في العصر الحديث، حيث تمكننا من مشاركة الأخبار والأحداث والمواقف اليومية بسهولة وسرعة فائقة.

ومع ذكرى ميلاد النجم أحمد عز، الذي يعتبر واحدًا من أبرز أيقونات الفن في الوطن العربي، نستعرض في هذا التقرير بعض المواقف والأزمات التي صعدت به إلى عرش النجومية في العصر الحديث.

تصريحات مثيرة للجدل:

كعنصر جذب للانتباه، يعتمد النجوم في بعض الأحيان على التصريحات المثيرة للجدل، وقد تكون تصريحات أحمد عز في بعض المناسبات قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت تصريحات اجتماعية أو خاصة بقضية النسب مع الفنانة زينة.

قضية زينة والفنان أحمد عز:

حالة من الجدل أثارها الثنائي أحمد عز وزينة، تصدرت مواقع السوشيال ميديا لشهور، وذلك بسبب قضية نسب أطفال زينة للفنان أحمد عز، والذي أنكر نسبه لهم.

ولمدة شهور دارت بين الثنائي حرب من التصريحات حول هذه القضية، الأمر الذي تسبب في وصول القضية للمحاكم التي أكدت نسب الطفلين للنجم أحمد عز، بالإضافة إلى إلزامه بدفع النفقات والمصاريف للطفلين.

أعمال مميزة وخالدة للنجم أحمد عز:

في عام 2003، شارك عز في بطولة مسلسل "ملك روحي" بجانب يسرا، ومن هنا بدأت انطلاقته، حيث شارك في 4 أفلام في عام 2004 وهي "حب البنات، سنة أولى نصب، شباب تيك أواي، يوم الكرامة".

وفي عام 2005، شارك في فيلم الباحثات عن الحرية مع داليا البحيري، وفي نفس العام، قدم دورًا بعيدًا عن الأدوار الرومانسية في فيلم ملاكي إسكندرية، حيث تمرّد على الأدوار الرومانسية التي حاول الكثير من المخرجين حصره في قالبها، ومن وقتها اتجه إلى أفلام الأكشن والإثارة.

تميز عز بتنوعه في أدواره، حيث قدم أدوارًا جمعت بين الرومانسية، والكوميديا والإثارة مثل دوره في الرهينة عام 2006. وفي العام التالي، قدم واحدًا من أنجح أدواره على الإطلاق في فيلم الشبح.. وفي عام 2008، قدم فيلم مسجون ترانزيت، وظهر كضيف شرف في سيت كوم "العيادة".. وفي عام 2009، قدم فيلم "بدل فاقد" مع منة شلبي، وقدم مسلسل "الأدهم".

كما قدم فيلم الخلية عام 2017، وقدم مسلسل أبوعمر المصري في رمضان 2018، وهو مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب المصري عزالدين شكري، كما قدم عز فيلمي الممر وولاد رزق 2 عام 2019، ولعب دورًا رئيسيًا بشخصية علاء الدين في مسرحية تحمل نفس الاسم في نفس العام.