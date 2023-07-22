السلطات المغربية: غرق 6 مهاجرين قبالة ساحل الناظور شمال البلاد

أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، عن غرق ستة مهاجرين أمس خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا من ساحل الناظور في شمال البلاد.

وقالت السلطات المغربية: "إن نحو 54 مهاجرًا غير نظامي، بينهم مواطن تونسي، حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ القالات في بلدة إعزانن قرب مدينة الناظور الواقعة قبالة إسبانيا".

وأوضحت أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.

وقدم الدرك والحماية المدنية، برفقة فرق طبية، الإسعافات الأولية للناجين وانتشلوا الجثث. وفتحت السلطات تحقيقًا في الوقائع، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فإن المهاجرين الستة المتوفين هم مغاربة، فيما لم تؤكد السلطات جنسية الضحايا.

وصول مجموعة أخرى للساحل الإسباني

على صعيد ذي صلة، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شابًا من الناظور، وصلت إلى الساحل الإسباني اليوم السبت.

وغالبًا ما تتم الهجرة من السواحل الشمالية للمغرب على متن قوارب مطاطية عالية السرعة تُستخدم أيضًا في تهريب المخدرات.

كما يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وقوارب كاياك وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة.

وتزايدت محاولات الهجرة من سواحل شمال غرب إفريقيا وسواحل المغرب والصحراء الغربية إلى أوروبا منذ بداية يونيو الماضي.

وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع عن أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية والدولية.

وقالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.