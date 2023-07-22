انطلاق مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023 فى أول أغسطس

يهتم محبو الكتب وعشاق القراءة بمعرفة أخبار مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023، حيث يعتبر فرصة جيدة لدى الكثير من الطلاب والمثقفين للحصول على الكتب اللازمة لهم بأسعار مناسبة، حيث ينطلق بالتزامن مع الإجازة الصيفية للدراسة لتتيح الفرصة لدى الطلاب والباحثين لشراء مستلزماتهم من الكتب والمراجع ورسائل الماجستير والدكتوراه في واحد من أهم وأشهر مناطق بيع الكتب في القاهرة.

موعد مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023

وينطلق مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس من الشهر المقبل ويستمر لمدة 12 يومًا، حيث ينتهي يوم الثاني عشر من شهر أغسطس من الشهر ذاته تحت رعاية جمعية مكتبات سور الأزبكية للخدمات الثقافية، ويتم العمل بشكل يومي من تمام الساعة 10:00 صباحًا ويستمر العمل حتى الساعة 10:00 مساء.

مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023

ويضم مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023 جميع الكتب في التخصصات المختلفة وتتوفر عناوين متنوعة من الكتب الحديثة، وأيضًا الكتب القديمة المستعملة بأسعار مخفضة، كما أعلن سور الأزبكية عن توفر سلاسل للمجلدات التراثية القديمة وكتب الأدب العربي والروسي والإنجليزي وغيرها من اللغات المختلفة، كما تتوفر كتب اللغات والقصص المصورة والروايات والكتب القديمة من الأدباء الكبار ككتب نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وطه حسين وغيرهما من الكتب التي توقف إصدارها، كما تتوفر في المهرجان كتيبات للأطفال وروايات الجيب والكتب التعليمية وغيرها من الكتب باختلاف أنواعها وتخصصاتها.

مكان سور الأزبكية بالقاهرة

ويقع سور الأزبكية بمنطقة العتبة بجوار مسرح العرائس خلف جراج العتبة وللوصول إليه عبر محطة مترو العتبة يكون سهلًا للغاية، فهناك مخرج للمترو مخصص لسور الأزبكية.

ويعتبر سور الأزبكية ملاذًا آمنًا لدى الباحثين عن الكتب، فهو يضم 132 مكتبة تتواجد بها الكتب الجديدة، ولكن أغلب الكتب المتواجدة بصورة الأزبكية هي الكتب المستعملة، فبالتالي تكون هي وجهة الكثير من الأشخاص عندما يتعذر عليهم الحصول على أحد الكتب، فبالتأكيد ستجده في هذا المكان الذي يضم ملايين الكتب وتستقبل المئات بشكل يومي من الزبائن.