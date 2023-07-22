السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه وادي النطرون، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق العملين بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من "فاطمة أمين أمين، 36 سنة، محمود محمد على عبد السلام، 11 سنة، مريم محمود على عبدالسلام،11 سنة، محمود علي عبد السلام 40 سنة، أسماء حسن عبد الله، 35 سنة، محمد محمود علي، 6 سنوات، إسراء محمد علي، 47 سنة، عبد الرحمن محمد محمود، 14 سنة، خديجة محمد محمود، 6 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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