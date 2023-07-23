الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

80 مليار جنيه حجم صادرات شركات قطاع الأعمال العام

صادرات
صادرات

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن حجم صادارات شركات قطاع الأعمال العام خلال أخر خمس سنوات.

 واشتمل التقرير على تحقيق 16.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، بينما تم تحقيق 17.1 مليار جنيه خلال العان المالي 2018/2019، فيما تم تحقيق نحو 13.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، فيما تم تحقيق 15.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، فيما تم تحقيق نحو 17.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022.

ووفقا لحجم الصادارات المسجلة في التقرير فقد بلغت حجم صادارات شركات قطاع الأعمال العام خلال أخر 5 سنوات نحو 80 مليار جنيه.

 ومن الجدير بالذكر أنه أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الاهتمام ببرامج التدريب وتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية، وتصميم كل منها بعد تحديد الاحتياجات التدريبية حسب طبيعة العمل ونوع النشاط في المجالات المختلفة مع مواكبة التطور التكنولوجي في القطاعات الصناعية.

وأضاف الوزير، أن المتابعة المستمرة للمتدربين وتنمية مهاراتهم بعد الحصول على التدريب المطلوب تعادل في أهميتها المرور بالمراحل التدريبية المختلفة، وذلك للحفاظ على ما تم إنفاقه على الفرق التدريبية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وحرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين به وتأهيلهم واعتمادهم محليًا ودوليًا كمدربين، وتوفير برامج تدريبية متنوعة للعاملين بالشركات التابعة للوزارة. 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت، وفدًا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الأمناء، بمناسبة حصول مركز معلومات قطاع الأعمال العام على شهادة الأيزو "21001" الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية المقدمة من المجلس الوطني، وذلك بحضور اللواء سامح شعيب الوكيل الدائم للوزارة، وياسر نجم المشرف على مركز المعلومات.

 وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه في إطار الجهود المبذولة للنهوض بأداء مركز المعلومات وكذلك تحسين أداء العاملين وتنمية مهاراتهم، تم التعاون مع عدد من الجامعات منها الجامعتان الأمريكية والألمانية بالقاهرة لتقديم برامج تدريبية في مختلف المجالات التدريبية خاصة الصناعية للعاملين بالشركات التابعة.

القطاعات الصناعية المتابعة المستمرة المجالات المختلفة المبذولة المؤسسات التعليمية

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