السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 يوليو 2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 يوليو استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي

نستعرض آخر تحديث لـ سعر اليورو السبت الموافق 22 يوليو 2023 أمام العملة المحلية خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 22-7-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22-7-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

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