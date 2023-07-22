السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 9 مواطنين من الموت على الإقليمى بمركز بلبيس

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

نجى 9 مواطنين من الموت أعلى الطريق الدائري الإقليمي، اليوم السبت، بمركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية، عقب إصابتهم نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بهم.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كان قد ورد إخطار لمأمور مركز بلبيس، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس.

عى الفور انتلقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة  9 أشخاص بإصابات متنوعة، وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

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