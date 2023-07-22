السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصانع المناطق الصناعية بالوادى الجديد تعمل بكامل طاقتها لتحقيق أعلى إنتاجية

إحدي مصانع الوادي
إحدي مصانع الوادي الجديد

قال المهندس سعد خضر، مدير إدارة المنطقة الصناعية بمركز الداخلة، إن المصانع الموجودة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية تعمل على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير وخاصة مصانع القطاع الغذائي والتي تمثل جزء كبير من المصانع بهذه المنطقة.

وأضاف لـ"الدستور" أن مصانع تعبئة وتغليف جميع أنواع التمور تتهيأ وتستعد لبدء الموسم الجديد وذلك بالمرور على ثلاجات الحفظ وصيانتها وصيانة أجهزة الغسيل والتعبئة والتغليف والطباعة حتى تكون جاهزة ومستعدة لاستقبال موسم جميع التمور.

وأوضح مدير المنطقة الصناعية بالداخلة أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أولت اهتماما كبيرا وجادا بعد تذليل كافة العقبات التي تعرقل مسيرة الإنتاج والتصنيع بكافة مصانع الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الحكيمة.


وأضاف أن اهتمام المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة بالمنطقة الصناعية، يصب فى خزينة الاقتصاد الوطنى والمستثمر معاً، حيث تم البدء في تركيب أكثر من 50 كشاف بأعمدة المنطقة الصناعية بالداخلة بعد ظلام دامس استمر أكثر من ثلاث سنوات متواصلة، ويتم تدعيم مرفق الإسعاف بسيارة مقيمة ومتواجدة خلال اليوم، مع الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع جميع الأتربة والمخلفات بسيارات خاصة.

وشدد على أهمية التوسع في المصانع الصغيرة والتي تقل مساحتها عن ٥٠٠ متر لتكون جاهزة ومتاحة للتصدير بعد قلة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المصري الذي يغزو الأسواق المحلية والعالمية خلال هذه الأيام.

 

مدير إدارة المنطقة الصناعية المناطق الصناعية والإستثمارية لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاجية لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير الرئيس عبد الفتاح السيسي اهمية التوسع في المصانع قطاع الصناعة المصري زيادة معدلات التصدير

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