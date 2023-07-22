السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالعلاقات الدولية: مشكلة لبنان الرئيسية فى الطائفية

لبنان
لبنان

قال طارق زياد، الباحث بالعلاقات الدولية، إن لبنان أمام مأزق كبير، مضيفًا أن "عليهم أن يتجاوبوا مع العلاقة الفرنسية وأن يجدوا حلًا"، ولكن حزب الله لا يستجيب لأنه ملتزم بمرشحه.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تدعم مصالحها في لبنان ولديها وجود في الجنوب اللبناني وكذلك مسألة النفط في الجنوب اللبناني ولا تريد أن تتدخل في أي أسماء ولم تنجح من قبل. 

فرنسا تبحث عن الحل السياسي 

وتابع، أن فرنسا تريد أن تساعد لأن التاريخ الذي يربطها بلبنان مهم وماكرون كان أول رئيس قبل عون يواسي الناس على الأرض بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020، ولكن المشكلة الكبرى في الطائفية والتي تلعب دورها بقوة، وفرنسا لا تحاول دخول هذه النقطة لأنها بغيضة لأن الطائفية السياسية دمرت لبنان، مؤكدًا أن فرنسا تبحث عن الحل السياسي الذي يرضى الجميع. 

الباحث بالعلاقات الدولية المشكلة الكبرى الطائفية لبنان فرنسا مصالحها الحل السياسي

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