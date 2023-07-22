سياسى: نتائج اجتماع الدوحة الخماسى وجدت قبولًا كبيرًا بالداخل اللبنانى

قال ميشال الشماع، الكاتب والباحث السياسي، إن الاستجابة لنتائج اجتماع الدوحة الخماسي لحل الأزمة بلبنان، كانت إيجابية حيث رحب السياسيون بالبيانات التي خرجت عنه خاصة أنها نصت على سيادة الدولة اللبنانية، وأن يكون الرئيس قياديًا وإصلاحيًا، والتلويح بالعقوبات على المعيقين.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحل للملف اللبناني يجب أن يبدأ داخليًا وكل جهود الدول محمودة، ويجب أن يتم التقاطع بين الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن من أعطوا هذه المواقف يجب أن يستخدموا من خلال ما يرونه مناسبًا لدولهم بالنسبة للبنان.

ضرورة فتح البرلمان اللبناني

وأشار الشماع إلى أن الإشكالية الكبرى يجب أن يتم حلها من الداخل اللبناني والحل الوحيد القابل للتنفيذ هو بفتح البرلمان، وأن يقوم الرئيس نبيه بري بذلك، لأننا في دورات انتخابية ولذلك لا يحق له إغلاقه.