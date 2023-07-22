غدًا.. "الأوقاف" تعقد مجلس الحديث الـ16 بمسجد الإمام الحسين

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم، السبت، أن المجلس سيتم عقده غدا الأحد، عقب صلاة العصر مباشرة، بمسجد الإمام الحسين، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مجلس الحديث السادس عشر سيكون لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء .

الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.