موعد افتتاح مصنع 4 للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن أن الفترة المقبلة تشهد افتتاح العديد من مصانع الغزل والنسيج، مؤكدًا الانتهاء من جميع التجهيزات بمصنع 4 بالمحلة الكبرى بطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجرى حاليًا تشغيل المصنع تجريبيًا، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح خلال أسابيع.

وأشار عبدالغني إلى أن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج سوف تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وسيتم تصدير الفائض للخارج.

ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج سيكون الإنتاج اليومي 125 طن غزل.

وأردف أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج ستغطي حاجة 2400 مصنع محلي، بالإضافة إلى الطلب الخارجي على الغزل المصري.