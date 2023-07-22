ندوات وعروض مسرحية وملتقيات فنية.. فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي هذا الأسبوع

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي بقطاعاته المختلفة برئاسة المخرج خالد جلال، الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري 2023، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والندوات التثقيفية والملتقيات الفنية والاحتفالات باليوم العالمي، وتتمثل في الآتي:

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، هذا الأسبوع ملتقى مصر الخير لفنون ذوي الهمم يوم 22 يوليو، بحضور أسرار جمال، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 24 يوليو.



كما يجرى الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للسكان، وندوة ثقافية بعنوان "الأدب ومواجهة التطرف".



مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا

يجرى مركز الهناجر للفنون الاستعداد لبروفات العرض المسرحي "أنوف حمراء" من إخراج محمد الصغير.

المركز القومي للسينما

يجري المركز القومي للسينما بروفات الفيلم الروائي القصير "بليغ عاشق النغم" وهو في مرحلة التصوير الآن، ويجرى تصوير فيلم "بعد نصر" وبليغ عاشق النغم، وفيلم المعهد العالي للسينما، وفيلم السمسمية، وفيلم "4 ستات .. سوق الخميس"، واستكمال تصوير فيلم "دي مجرد المرحلة".

السيرك القومي بالعجوزة

ويستمر السيرك القومي في تقديم باقة متنوعة من العروض الفنية والفقرات وفقرة الوحوش المفترسة مع الأسود وتقدمها الفنانة ناهد الحلو، وعدد من الفقرات منها: البليتشو والمشي على النصف عجلة التي تنال إعجاب الزوار من الأطفال والجمهور.

البيت الفني للمسرح

يجرى البيت الفني للمسرح هذا الأسبوع الاستعداد والتجهيز لهذه العروض وهى: مسرحية "يوم عاصم جدًا"، ومسرحية "توتة توتة" تأليف طارق عمار، وإخراج سعيد منسى.

البيت الفني للفنون الشعبية

يجرى البيت الفني للفنون الشعبية البروفات النهائية لمسرحيتي "قمر الغجر" ومسرحية "افتح يا سمسم".



العروض المسرحية على مسارح قطاع الإنتاج

وتستمر مسارح قطاع الإنتاج الثقافي في عرض عدد من العروض المسرحية التي بدأتها في مطلع شهر يونيو، وهى:

مسرح الطليعة: ما زال يعرض مسرحية "بيت روز"، وباب عشق، ويعرض هذا الشهر "ليلة القتلة" ومسرحية مونودراما".

ويعرض المسرح الكوميدي مسرحية "طيب وامي" بمشاركة مجموعة من الفنانين الصاعدين.



بينما مسرح السلام: يعرض مسرحية "خطة كيوبيد" و"سيب نفسك" ومسرحية "عجيب وعجيبة" كل أسبوع خلال شهر يونيو.



المسرح القومي: ويستمر في عرض مسرحية "سيدتي أنا" كل أيام الأسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، من كل أسبوع ما عدا الأربعاء، بطولة عدد من النجوم منهم: نضال الشافعي، داليا البحري، وغيرهم.



مسرح البالون: وتقدم خلال شهر يوليو الفرقة القومية للفنون الشعبية باقة من العروض الاستعراضية يوميًا على المسرح.



وأما قاعة صلاح جاهين تقدم العرض المسرحي " على بابا والأربعين حرامى".



مسرح العرائس: يقدم المسرح عرض "فركش لما يكش"، بينما مسرح الغد يقدم مسرحية " دكتور ستوكمان"، ومسرح الشباب يقدم مسرحية "ياسين وبهية" ومسرحية "قبل الخروج"، ويقدم مسرح الليسيه العرض المسرحي "قبل الخروج".