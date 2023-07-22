السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى درويش: حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا

نهى درويش
نهى درويش

قالت الإعلامية نهى درويش، إن حفل الفنان تامر حسني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حقق نجاحًا كبيرًا خاصة بعد العروض والألعاب النارية التي أقيمت فيه.

وأضافت، خلال حلقة برنامج "هنا العلمين"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحفل حضره آلاف من الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الحفل، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني، قدم استعراضًا مميزًا خلال الحفل.

عرض تامر حسني والتيك توكر الشهير روبنسون

وتابعت، أن الحفل شهد عرضًا مميزًا جمع الفنان تامر حسني، مع التيك توكر الشهير روبنسون، والذي شارك تامر رقصة على المسرح، مما يساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه يتابعه الملايين على مستوى العالم.

نهى درويش تامر حسني مهرجان العلمين العروض الالعاب النارية روبنسون

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