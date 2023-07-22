السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية التموين تشارك بورشة عمل في الملتقى الأول لبروتوكول "حماية المستهلك" بالإسكندرية

الملتقى الأول لبروتوكول
الملتقى الأول لبروتوكول حماية المستهلك بالإسكندرية

شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بورشة عمل فى الملتقى الأول لبروتوكول حماية المستهلك بالإسكندرية، حيث أناب المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى للمشاركة في فعاليات الملتقى الأول لبروتوكول حماية المستهلك بالإسكندرية.


شارك فى المؤتمر كل من فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة مدير الفرع، وحضور المستشار مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية للجهاز بالقاهرة، وأحمد حسن مدير إدارة التحريات بفرع الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة وكيلة الوزارة الجهة المختصة بالبروتوكول، والمهندس جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية والمنسق العام للبروتوكول، وذلك بحضور 15 جمعية أهلية مشاركة تم اختيارهم لبدء المرحلة الأولى فى تنفيذ البروتوكول من حيث التدريب والتأهيل، كما شارك فى الملتقى 15 جمعية أخرى للإعداد للمشاركة فى البروتوكول كمرحلة ثانية.

جرى عقد 3 ورش عمل خلال الملتقى أحدهما لجهاز حماية المستهلك وأخرى لجمعية حماية المستهلك، وورشة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ألقاها المهندس محمود القلش وذلك بعنوان: “تحديات.. نجاحات.. توصيات”، تم خلالها استعراض التحديات التى واجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية كأحد أهم المؤسسات الحكومية بالدولة والتى تغلبت عليها بأسلوب ممنهج ونتج عنها نجاحات كبيرة استفاد من خلالها جميع المواطنين بالإسكندرية.

 

واختتمت ورشة العمل برفع توصيات مديرية التموين والتجارة الداخلية للعمل بها والتى تلخصت فى الآتي: 

 

-ضرورة تدريب الراصدين لمعرفة أدوارهم جيدًا حتى يتحقق الهدف المنشود من البروتوكول.

 

- التدريب على كيفية الرصد دون حدوث صدام و مشاكل بالشارع .

 

- التعرف على اختصاص جهات العمل التى سيرفع إليها الشكاوى التى تم رصدها.

 

- معرفة الأنشطة التى يراقب عليها التموين لتقدير وتعظيم الدور الرقابي لأحد مؤسسات الدولة الهامة.

 

و اختتم الملتقى بالإعلان عن تدشين برامج تدريبية لتدريب الجمعيات الأهلية المشاركة بالبروتوكول لتأهيل راصدين لرفع تقارير بالمخالفات التى يتم رصدها إلى الجهات المختصة  وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

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مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية ورشه عمل بروتوكول حماية المستهلك بالإسكندرية المجتمع المدنى

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