السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الروسى يحمل أمريكا وأوكرانيا مقتل صحفى روسى بذخائر عنقودية

روسيا
روسيا

حمل نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، مسؤولية مقتل صحفي روسي وإصابة عدد من زملائه بذخائر عنقودية في مقاطعة زابوروجيه اليوم.

وأكد كوساتشيف في منشور له عبر تيليجرام، أن استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني ويجب استبعاد ومنع استخدامها في القتال.

وتابع الدبلوماسي الروسي: "مما حصل اليوم تبين أن جميع تأكيدات الأمريكيين والأوكرانيين بعدم وجود مخططات أوكرانية لاستخدام هذه الذخائر ضد المدنيين ثبت أنها أكاذيب، والمسؤولية عن ارتكاب جريمة استخدام هذه الذخائر تقع على عاتق أوكرانيا والولايات المتحدة على حد سواء".

وأكد كوساتشيف أن خبر مقتل جورافلوف نبأ مروع، مشددا علي أن مجلس الاتحاد والشعب الروسيين يشاطران ذوي الفقيد حزنهم وأساهم عليه.

جاءت تصريحات كوساتشيف تعليقا على مقتل مراسل وكالة نوفوستي الروسية روستيسلاف جورافلوف في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه بقصف أوكراني بالقنابل العنقودية.

400 مليون دولار.. حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

وتعتزم واشنطن الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار؛ لدعمها في هجومها المضاد أمام روسيا وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن حزمة المساعدات الأمنية هذه هي الـ43 منذ بدء العملية العسكرية الروسية في عام 2022 وتصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

تتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات.

وأوضح التقرير أن القنابل العنقودية غير مدرجة في المساعدات التي تم الإعلان عن إرسالها لكييف مسبقًا.

وتابع التقرير أن حزمة المساعدات العسكرية لم يتم الانتهاء منها بعد، بحسب مسئولين أمريكيين، وقد تتغير بنودها.

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا لتحرير الأراضي المحتلة من قبل روسيا، وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن أن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير الدعم المقدم إلى أوكرانيا طبقًا لاحتياجات كييف.

الاتحاد الروسي الولايات المتحدة أوكرانيا مقتل صحفي روسي مقاطعة زابوروجيه

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