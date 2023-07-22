في إجازة فصل الصيف.. نرشح لك أشهر 4 كتب عن صعيد مصر

إجازة فصل الصيف بالنسبة للطلاب وبعض الموظفين تعد فرصة عظيمة للقراءة والاستمتاع حيث يجد الكثير من المواطنين متعتهم في القراءة والاطلاع والمعرفة المستمرة.



لذا يرشح "الدستور" ضمن سلسلة الترشيحات التي قام بها أبرز الكتب عن صعيد مصر من حيث التاريخ والعادات والتقاليد وأشهر الأماكن والمواقف، والتي جاءت كالتالي:



1- كتاب لمحة عن صعيد مصر

للكاتب محمد جمال سباق الحويطى، ويتحدث فيه المؤلف عن وجه التشابه بينه وبين شبه الجزيرة العربية، كتاب يهتم بتاريخ الصعيد وعروبته وعن دخول القبائل العربية صعيد مصر وأسباب استقرارهم في صعيد مصر خاصة، وتعميرهم للقرى وعن مسميات القرى العربية في الصعيد وإلى من تعود تسميتها.



كما تناول الكتاب العادات والتقاليد المتشابهة مع المجتمعين الصعيد وشبه الجزيرة العربية من حيث العمامة والعصا وتقاليد الزواج وزينة النساء والنخيل والثأر وعن اللغة العربية واستقرارها في مصر واحتفاظ أهل الصعيد بكثير من مفرداتها العربية.



2- كتاب الناس في صعيد مصر"العادات والتقاليد"

من تأليف وينيفر بلاكمان، ويعد تجربة حية عاشها المؤلف، حيث قال في مقدمة الكتاب: إن هذا الكتاب لا يمثل سوى جزء من العمل الذي قمت به أثناء إقامتى في مصر لمدة دامت الست سنوات، وكنت أقضي سنويا 6 شهور معيشة كاملة مع الفلاحين، وهذا الكتاب لا يتحدث الا عن الصعايدة وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يتحدث عن الطبقات العليا.

3- كتاب اضحك مع الصعايدة

من تأليف يوسف أبو السعيد، يتحدث عن خفة ظل الصعايدة، وأشهر النكات التي قالوها على مدار تاريخهم، وأنك عندما تجلس معهم تحبهم وتضحك من قلبك معهم.



4- كتاب صعيد مصر في عهد الحملة الفرنسية

كتاب يتحدث عن تاريخ الصعيد في عهد الحملة الفرنسية من عام 1798 حتى عام 1801، وهو من تأليف نبيل السيد الطوخى، ويتحدث عن دور الصعيد في المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، ويتناول بالرصد والتحليل حركات المقاومة في الصعيد. حيث شكل الأهالى من أبناء الصعيد مع المماليك وعرب الحجاز قوة ثلاثية عمل لها الفرنسيون حساب كبير.