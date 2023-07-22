السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: 95% نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام بنطاق حي منتزه أول

رصف الشوارع بحي المنتزه
رصف الشوارع بحي المنتزه أول

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

 

4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم 

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي منتزه أول قد بلغت 95%، وذلك في 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم ( شارع خورشيد بداية من كوبرى  الـ60 حتى كوبرى الصعايدة بطول ١٢٨٥ تقريبا ومتوسط عرض 5.4 تقريبا- وشارع  - وشارع 14 بمنطقة الفلكى  بطول 1007ومتوسط عرض 8 م-  بالإضافة إلى متفرعات شارع 45 من شارع 6 حتى شارع 25 - ومربع أرض المحمرة).

إعادة الشيء لأصله

وأشار "الشريف" إلى أنه تم توجيه المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 13 شوارع بنطاق حي منتزه أول وهي: (شارع  بشاره أحمد بركات –شارع مسجد الفقى – شارع رستم باشا- شارع أحمد محسن-  شارع الشهر العقاري بالسيوف- شارع السماكين- شارع أمين خيرت الغندور من الكورنيش وحتى خالد بن الوليد- أعلى نفق جمال عبد الناصر - شارع عبد الفتاح الصعيدي بالسيوف- شارع صالح حمدي ومنصور القاضي- شارع 554- شارع عبد القادر الجيلانى-  شارع إبراهيم سيف تقاطع منصور القاضى).

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محافظ الإسكندرية 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم إعادة الشيء لأصله الإسكندرية حي المنتزه أول

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