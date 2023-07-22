السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أقدار الله فوق عقولنا".. رمضان عبدالمعز يكشف أسرار غزوة بدر

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من ينصر النبي عليه السلام هو الله وليس المسلمين، مشيرًا إلى أن الله قال عن غزوة بدر "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ"، وكذلك قوله "وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الصحابة عندما انتصروا في بدر لم ينتصروا بعدتهم أو قوتهم ولكن النصر كان من عند الله عزو وجل، مؤكًدا أن الأمور كلها بيد الله "وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ".

أسرار غزوة بدر

وتابع أن من أسرار غزوة بدر، والتي كانت يوم 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصبيحة المعركة كان النبي عليه السلام يتحدث مع الصحابة وقال لهم: "أترون هذا المكان هذا مصرع أبو جهل، وهنا مصره عتبة بن ربيعة، وهنا شيبة بن ربيعة، والوليد بن شيبة بن ربيعة"، مشيرًا إلى أن كل شيء كان قد كتب عند الله وحسم من قبل بدء الغزوة.

وأشار إلى أن القضاء والقدر بحر عميق وأقدار الله فوق عقولنا، بدليل قوله تعالى: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ". 

رمضان عبدالمعز اسرار النبي عليه السلام القضاء والقدر غزوة بدر

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