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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق "حكاية أراجوز" على مسرح قصر شبين الكوم

صورة من العرض
صورة من العرض

انطلقت أمس الجمعة، أولى ليالي العرض المسرحي "حكاية أراجوز" للمخرج يوسف النقيب، على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم، والذي يستمر حتى 27 يوليو الحالي، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يهدف العرض لغرس العديد من القيم والمبادئ التعليمية للأطفال، منها قيمة التعاون الجماعي للأطفال والتي برزت من خلال أحداث العرض المسرحي، يحكيها ويرويها الأبراج باستعراضات مع الأطفال على المسرح، والتي تعلمهم أيضا وتخبرهم عن ثورة 23 يوليو.

"حكاية أراجوز" من تأليف مجدي الشريف وألحان علي سعيد وأشعار صبري عبد الرحمن واستعراضات محمد المنوفي وديكور وعرائس سعيد عبد المنعم ومخرج منفذ محمد زغلول، وتمثيل مواهب قصر ثقافة شبين الكوم.

العرض يُقدم بإشراف فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، ضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وفي سياق نشاط مكثف لقصور الثقافة بالمحافظات تقدمه للرواد من جميع الأعمار بفعاليات الأنشطة والمبادرات الصيفية.

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