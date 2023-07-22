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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الهلال السعودي يجس نبض هاري كين

كين
كين

في خطوة مفاجأة وغير متوقعة، جس نادي الهلال السعودي نبض النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

 

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية منذ قليل، إن الهلال اجتمع مع بعض الوسطاء للنقاش حول إمكانية ضم كين هذا الصيف.

 

ورفض توتنهام عرضين من بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع كين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وذكرت التقارير أن بايرن تقدم بعرضين 70 مليون يورو و80 مليون يورو، بالإضافة لمدفوعات إضافية، ولكن رئيس النادي الشرفي هونيس يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق في النهاية، خاصة وأن كين مستعد للرحيل.

 

من جانبه، اعترف آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، بأنه لا يشعر بالراحة حيال الموقف الغامض لمستقبل كين، مشيرا إلى رغبته في أن يتم حل الأمر في أقرب وقت ممكن.

الهلال الهلال السعودي هاري كين كين توتنهام

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