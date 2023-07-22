السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاقها بمهرجان العلمين الجديدة.. ما هي لعبة "الترياثلون"؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا صوت يعلو فوق صوت مهرجان العلمين الجديدة، والذي يعتبر الحدث الأبرز في عام 2023 بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى في الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 26 أغسطس المقبل بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والترفيه حول العالم.

وتضمن فعاليات المهرجان بطولة "الترياثلون" وهي عبارة عن سباق ثلاثي، يشارك فيه أكثر من 700 لاعب من 17 دولة حول العالم ضمن مسابقات "جري ودراجات وسباحة" في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس المقبل.

ما هي لعبة "الترياثلون"؟ وما هي أصولها؟

الترياثلون هي رياضة تجمع بين ثلاثة أنواع من الرياضات الأولمبية، السباحة وركوب الدراجات والجري، يتطلب هذا النوع من السباقات قدرًا عاليًا من اللياقة البدنية والذهنية والمثابرة من المتسابقين الذين يجب عليهم إكمال المسافات المحددة في كل مرحلة دون توقف أو استراحة. 

تعود أصول هذه الرياضة إلى فرنسا في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، ولكنها انتشرت في الولايات المتحدة في السبعينات، وحصلت على الاعتراف الأولمبي في عام 2000. 

مسافات السباق في الترياثلون تختلف حسب نوع وتنسيق السباق، ووفقًا لموقع الأولمبياد، فهناك أربعة أنواع رئيسية من سباقات الترياثلون:

السريع السبرنت: 

يتضمن سباحة لمسافة 750 متر، وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتر، والجري لمسافة 5 كيلومتر.

 

الأولمبي: 

يتضمن سباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجة لمسافة 40 كيلومتر، والجري لمسافة 10 كيلومتر.

 

الأولمبي الدبل: 

يضاعف مسافات السباق الأولمبي، أي سباحة لمسافة 3 كيلومتر، وركوب الدراجة لمسافة 80 كيلومتر، والجري لمسافة 20 كيلومتر.

 

الأولمبي التربل: 

يضاعف مسافات السباق الأولمبي ثلاث مرات، أي سباحة لمسافة 4.5 كيلومتر، وركوب الدراجة لمسافة 120 كيلومتر، والجري لمسافة 30 كيلومتر.

 

كما هناك أيضًا أنواع أخرى من سباقات الترياثلون مثل رجل الحديد "Ironman" والشتوي "Winter" والجبلي "Xterra"، ولكنها تخضع لقوانين واتحادات مختلفة عن الترياثلون الأولمبي.

 

من المقرر أن تقام بطولة الترياثلون في مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2023. وستشارك في البطولة 700 لاعب من 17 دولة حول العالم.

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