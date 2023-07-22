أيمن الجميل: تطور منظومة سلامة الغذاء تسهم فى زيادة الصادرات وسرعة الإفراج عن الواردات بالموانئ



قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التطور الكبير فى منظومة سلامة الغذاء خلال السنوات الأخيرة يسهم بشكل فعال فى زيادة صادرات السلع الغذائية سواء المنتجات الطازجة من الخضر والفاكهة أو المنتجات والسلع المصنعة والاستخلاصات الغذائية لأكثر من 150 دولة حول العالم، وكذلك التعامل الأمثل مع الرسائل الغذائية الواردة من الخارج بشكل فعال وسريع يضمن تحقيق أمن الغذاء وتقليل زمن الإفراج طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بالمواصفات الدولية لسلامة الغذاء، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، وذلك بتطبيق المبادئ العامة والخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي، وتطبيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضمان الأمن الغذائي وضمان وصول الغذاء الآمن إلى جميع فئات المستهلكين، وكذلك اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق نظم سلامة وجودة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية.



وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لها دور كبير في النهوض بمنظومة سلامة الغذاء من خلال رفع مهارات مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالموانئ لمستوى احترافى عالمى يتميز بالدقة والسرعة في الكشف الظاهري وسحب العينات من الحاويات داخل الموانئ ، والوصول بمنظومة معامل الهيئة على مستوى الجمهورية إلى المستويات المتعارف عليها عالميا ، والتعامل بأحدث الأجهزة الحديثة وبأعلى التقنيات التي تساهم في الإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء الواردة أو المصدرة إلى الخارج.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن منظومة سلامة الغذاء المصرية تعمل على التوسع فى الجانب الرقابى على السلع الغذائية المختلفة المعروضة فى كافة السلاسل الغذائية الموجودة بالجمهورية ، بهدف التأكد على مدار الساعة من سلامة وأمن السلع الغذائية المعروضة فى السوق الداخلى، كما تنفذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع ومحطات ومراكز التعبئة مأموريات دورية لبحث استيفاء المصانع الغذائية ومراكز التعبئة، لكافة الشروط الإنتاجية الموضوعة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج المصانع ومراكز التعبئة المتوافقة مع الاشتراطات الصحية والبيئية والإنتاجية فى قوائم بيضاء، فضلا عن التعامل الإيجابى والمباشر مع الشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والتحقق مما ورد بها.

وأوضح أيمن الجميل أن منظومة سلامة الغذاء فى مصر تتطور وترتقى بشكل متصاعد ، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واتساقا مع شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء لعام 2023 "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح" بما يشمل تطوير الأحكام الرقابية الخاصة بالغذاء ، ووضع خطوط توجيهية تتناسب مع المنشآت الغذائية صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تحسين الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تنظيم حملات لرفع درجة الوعى العام بسلامة الغذاء لدى منتجي ومستهلكي الغذاء، والتنسيق الدائم والتعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة بالدستور الغذائي، بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامته وحصوله على غذاء سليم وآمن وذى جودة عالية .