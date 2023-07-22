السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة بشأن نسبة النجاح.. آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة وقالت المصادر، إن التعليم في مرحلة الرصد للدرجات حاليا.

وأشارت المصادر، إلى أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي أي تتعد نسبة الـ75%.

وقالت المصادر، إنه سيتم إعلان النتيجة رسميا عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الشائعات التي تدعي معرفتها بتغير النتيجة أو درجات الكنترول، منوهة أن كل هذه الصفحات الغرض منها هو النصب والاحتيال على أولياء الأمور. 

الانسياق وراء الشائعات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعلي التربية والتعل البحث العلمي الثانوية العامة الج التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الدور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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