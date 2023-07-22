تفاعل كبير مع عروض قصور الثقافة في "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح (صور)

قدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية، أمس الجمعة، ليلتها الثانية من ليالي المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بمطروح، التي تأتي ضمن برنامج حافل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقدمه للجمهور بالمحافظات الساحلية.

وعلى مسرح النادي الاجتماعي، ووسط تفاعل كبير من الجمهور، قدمت الفرقة بقيادة محمد أبو زيد مجموعة متنوعة من الأغاني الطربية ومنها "مبيسألش عليا أبدا، يا سلام على حبي وحبك، ابن الحلال، يا أبو الطاقية الشبيكة، ياريتك معايا، اسأل روحك، دقوا الشماسي، الدنيا ريشة في هوا، روحي وروحك، الغاوي، أما ليلة ياسلام"، وغيرها من أغاني الزمن الجميل التي أمتعت الحاضرين وتفاعلوا معها مطالبين بالمزيد منها.

شهد الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام ثقافة مطروح وعدد من مسئولي النادي، كما استمر منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أحدث إصدارات الهيئة لأبناء المحافظة والزائرين.

وتقدم قصور الثقافة عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات للرواد بجميع مواقعها بالمحافظات بخلاف الفعاليات الفنية بالمحافظات الساحلية والشواطئ، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تهدف لنشر الوعي ودعم الموهوبين وتنمية الذائقة الفنية.

وفي سياق آخر؛ تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ضمن احتفالاتها المكثفة بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وتشهد الفروع التابعة للإقليم برئاسة لاميس الشرنوبي تنوعا في المحتوى المقدم للرواد احتفالا بهذه المناسبة الوطنية، حيث يقدم قصر ثقافة السلام بالقاهرة عرضا لكورال أنغام السلام وعرضا لفرقة الموسيقى العربية، مع أمسية شعرية لنادي الأدب وورشتي فنون تشكيلية ورسم.

كما يقدم فرع ثقافة الجيزة ببيت ثقافة زنين عرض أغاني وطنية وورشة فنون تشكيلية عن الثورة، بينما يعقد فرع ثقافة بني سويف بنادي الشرطة محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد، وأمسية شعرية عن حب الوطن لجمال عبد العلي وشهد عادل، مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

أما فرع ثقافة الفيوم فيعقد بمكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "ثورة يوليو أهداف وإنجازات" مع ورشة فنية وعروض مواهب.

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